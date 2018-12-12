ЛНР передала Украине 42 заключенных

Киев, 12 декабря. Власти Луганской народной республики передали Киеву более 40 преступников, осужденных до начала конфликта в Донбассе. Об этом сообщила первый зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Она отметила, что обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых на встрече гуманитарной подгруппы в Минске. Власти ЛНР передали Украине 42 заключенных.

«Они хотят и будут отбывать свой срок наказания в украинских тюрьмах», — написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее она заявляла, что около тысячи заключенных, которые отбывают свои сроки в тюрьмах Донбасса, «изъявили желание» отбыть остаток наказания в украинских тюрьмах. На переговорах в Минске была достигнута договоренность о перемещении более 60 из них.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это киевские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, в Донбассе. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР.