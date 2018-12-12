«Почему пользуетесь дьявольским газом? »: в Госдуме ответили на призыв Мосийчука уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «не просто вражеской транспортной инфраструктурой, а вратами из Черного в Азовское море», которые Киев позволил построить из-за своей недальновидности.

«Керченский [Крымский] мост должен быть уничтожен, потому что Украина не давала разрешения на его строительство. Мы находимся в состоянии войны. Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, господь бог... Так или иначе, мост будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие», — заявил украинский парламентарий в интервью телеканалу ObozTV.

Ответить украинскому «коллеге» взялся депутат Госдумы РФ Олег Нилов. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он заметил, что комментировать «бредни таких депутатов сложно без мата».

«К сожалению, в каждом парламенте есть такие депутаты, но они не получают возможности вещать на весь мир, как Мосийчук. И это признак того, что сама власть заинтересована в том, чтобы им постоянно предоставлять трибуну», — сказал Олег Нилов.

Депутат Госдумы заметил, что Крымский мост в Киеве то и дело предлагают уничтожить, а на газопровод, идущий из России в Европу через украинскую территорию, не покушаются. Хотя и то, и другое — «вражеское».

«Почему пользуетесь дьявольским российским газом? Отморозьте уши себе или покупайте в США газ по 500 долларов — покажите пример!» — предложил украинским властям Олег Нилов.

Российский парламентарий добавил, что, уничтожив Крымский мост, украинские власти навредят в первую очередь людям, которых они считают своими гражданами и которых так хотят спасти с помощью «деоккупации».

Правда, ведущие политического ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов напомнили, что для того, чтобы «деоккупировать», нужно сначала «оккупировать». А Крым добровольно вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по результатам всенародного референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года.