Французский академик и общественный активист Мария Пумье, близкая к движению «желтых жилетов», уверена, что уличные протесты не ограничатся одной лишь Францией и должны рано или поздно выплеснуться на простор Европы. Об этом она заявила в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам Пумье, требования, изложенные протестующими в своем манифесте, могут относиться к любой из стран современной Европы.

«Ничего особенно французского в требованиях демонстрантов не содержится, — подчеркнула Пумье. — Нынешние протесты «желтых жилетов» должны пересечь границы Франции и разгореться в каждой европейской стране».

По словам активистки, протестующие во Франции давно уже перешли от экономических требований к политической повестке дня.

«Сегодня все протестующие во Франции выступают за уход Эммануэля Макрона с поста президента, — рассказала Пумье. — «Macron démission» («Макрона — в отставку!») — великий анонимный лозунг этого протеста».

Разумеется, Париж сделал все возможное, чтобы погасить антиправительственный протест, признала собеседница ФАН. В первую очередь сыграли свою роль энергичные действия президента Макрона, объявившего о чрезвычайном социально-экономическом положении в стране.

«После выступления Макрона «желтые жилеты» разделились, — признает Пумье. — Он блестяще выступил в роли «Анти-Макрона», объявив о серии социальных мер поддержки. Тем самым он расписался в социальной слепоте французского правительства, которое долгие месяцы не решало накопившихся проблем».

Меры, объявленные Макроном, могут удовлетворить часть французов — если только инфляция не сгубит на корню эти начинания, отмечает собеседница ФАН. Не совсем ясно, к тому же, где он найдет обещанные миллиарды евро на соцподдержку.

«Как вы будете финансировать эти неожиданные рождественские подарки? — задается вопросом сторонница «желтых жилетов». — Макрон был очень осторожен, чтобы успокоить бизнесменов и мелких торговцев: их не будут просить заплатить за все это. Выходом будет увеличение дефицита бюджета — то есть, как в Испании или Греции, увеличение государственного долга».

При этом Макрон никак не ответил на требования институциональных реформ и прямой демократии, отметила активистка. Он не намерен менять ни министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который не способен контролировать улицу, ни тем более премьер-министра Эдуара Филиппа, организовавшего рост цен на бензин, невыносимый для рабочих с периферии и дальнобойщиков, уверена Пумье.

Все это вызывает закономерную критику со стороны как правых, так и левых сил, подчеркивает Пумье.

«Макрон не предлагает ничего, чтобы спасти людей, он лишь хочет спасти себя», — процитировала она слова лидера французских правых Марин Ле Пен.

А депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон, продолжает она, уже объявил о новой мобилизации протестующих в ближайшую субботу.

Не пошел президент Франции и на отмену привилегий для сверхбогатых корпораций, в том числе знаменитой четверки GAFA — Google, Amazon, Facebook, Apple. Здесь он, впрочем, совершенно бессилен, считает собеседница ФАН.

«Ограничить аппетиты этих империй можно только на европейском уровне, — признает Пумье. — У отдельных стран ЕС больше нет достаточного суверенитета для этого».

Пока Макрону удалось разделить движение «желтых жилетов» и успокоить свой собственный лагерь, считает Пумье. Впрочем, президент Франции выступает здесь в роли «не столько пожарного, сколько поджигателя», продолжая поддерживать максимально возможный уровень либерализма в экономике. Макрон вряд ли решится перейти к политике протекционизма, реиндустриализации Франции или хотя бы национализации железных дорог и сети автомагистралей, отметила Пумье. О том, чтобы вернуть контроль над Национальным банком, даже речи не идет.

«На выборах в Европарламент в мае следующего года все делают ставку на то, что Макрон не сможет победить, — отмечает Пумье. — Но теперь на улицах появляется проект по созданию политической партии «желтых жилетов» — в этом случае уже и Марин Ле Пен потеряет заранее объявленный триумф».

Есть ли выход из этого тупика? Одним из таких выходов является «радикальный поворот» в виде Frexit — выхода Франции из Евросоюза, считает Пумье.