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Путин назначил нового посла России в Дании

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Путин назначил нового посла России в Дании

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин назначил новым российским послом в Дании Владимира Барбина.

Указ, подписанный президентом России, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из текста документа следует, что Барбин становится новым послом России в Дании, сменяя на этой должности Михаила Ванина. Другим указом Путин освободил предшественника Барбина от дипломатического поста.

Путин назначил нового посла России в Дании

Барбин владеет финским, шведским и английским языками. Дипломат окончил Московский государственный институт международных отношений и с 1979 года работает в системе МИД РФ. Последние четыре года он занимал пост посла министерства иностранных дел РФ по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике.

Автор: Катерина Иванова
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