Москва, 12 декабря. Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что после разрыва Киевом договора о дружбе стран в Одессе и Запорожье растут пророссийские настроения.

Соколовская подтвердила слова заместителя министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгия Туки, который отметил, что в Запорожье растут антиукраинские настроения. При этом стоит отметить, что, по словам Туки, их «необходимо подавлять».

В эфире телеканала «Россия-1» украинская журналистка выразила мнение, что у Туки «произошел плюрализм, который равен шизофрении». Она пояснила, что украинский политик то заявляет о мирном решении вопроса, то внезапно угрожает вводов военных в некоторые регионы страны.

По мнению Соколовской, после разрыва Киевом договора о дружбе с Россией некоторые жители страны приняли антиукраинскую позицию. Она отметила, что это является одним из последствий политики руководства Украины.

«Харьков и Днепропетровск – абсолютно проукраинские, — пояснила она, — а вот с Запорожьем и Одессой есть вопросы».

«Одесса и Запорожье ждут Россию», — констатировала журналистка.

Она выразила мнение, что Киеву необходимо социально работать с населением в этих регионах. Она пояснила, что после разрыва связей с Россией там пострадали градообразующие предприятия — без работы остались более 20 тысяч украинцев.

Она отметила, что, вероятно, именно этот «протестный электорат» на выборах в 2019 году будут стараться привлечь в свой лагерь разные кандидаты в президенты Украины, передает «Экономика сегодня».