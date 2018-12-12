Украина переплачивает несколько десятков процентов за «не российский» газ — эксперт

Москва, 12 декабря. Украина вынуждена серьезно переплачивать из-за своего отказа от прямой покупки российского газа. К такому выводу пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, средняя цена за «не российский газ» сейчас составляет для Украины почти 340 долларов (отметим, что в ряде случаев речь идет о покупке у Европы реэкспорта российского газа). Помимо стоимости самого газа в нее входит цена на хаб в Германии NCG Germany, затраты на транспортировку до Украины и плата за вход в украинскую ГТС.

«Это получается дороже. На сколько именно дороже — по разным данным, речь идет о 30 долларов, иногда о 50 долларов. Украина переплачивает, по разным данным, до нескольких десятков процентов», — пояснил Митрахович RT.

Эксперт подчеркнул, что из-за слишком высоких расходов на топливо страдает украинская промышленность. К примеру, Одесский припортовый завод работает лишь несколько месяцев в году из-за высокой себестоимости газа. Сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности уверен, что Украина не свернет с намеченного пути, даже если он окажется губительным для экономики страны. Перемены могут произойти только в случае фундаментальных политических изменений.