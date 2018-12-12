Порошенко с блеском выполнил миссию: эксперты о желании ЕС помочь азовским портам Украины

Европейский союз изучает возможность оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, в том числе порту Мариуполя, с таким заявлением выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Могерини, «для стран ЕС играет наибольшую роль поддержка, которую они могут оказать», особенно по линии Европейского инвестиционного банка. При этом дипломат не сообщила никаких подробностей.

«Запад вырастил фюрера»

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН отметил, что из-за коррупции на Украине деньги, выделенные ЕС, пойдут совсем не туда, куда должны были бы.

«Правильное решение, Европейский банк и должен помогать тем, кому тяжело. Азовским портам Украины сейчас тяжело, их собственный президент Порошенко предал их ради возможности кричать о «войне». Другое дело, что мы все понимаем украинскую практику, когда выделенные средства оседают совсем не в тех местах, где ожидалось, и ничего не происходит», — пояснил Юрий Якорь.

Военный эксперт Юрий Лямин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что Украина своими опасными действиями в Азовском море и в Керченском проливе сама и спровоцировала проблемы с судоходством.

«В результате Россия была вынуждена ответить на это усилением проверок российскими пограничниками украинских судов. Предполагаемая финансовая поддержка ЕС прилегающим к Азовскому морю районам Украины не решит этих проблем, тем более ее размер вряд ли будет большим», — добавил Юрий Лямин.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь выразил ФАН мнение, что подобные заявления лишний раз демонстрируют суть режима Порошенко и ту функцию, которую отвели ему ЕС и США. По сути, речь идет о гонораре за очередной виток эскалации конфликта с Россией.

«Европа будет поощрять Киев за подобные действия и в дальнейшем — лишь бы противостояние на украино-российской границе не затухало. Это и очередной знак поддержки Порошенко на предстоящих выборах: необходимо успокоить и обнадежить жителей Юго-Востока, которые обескуражены введением военного положения и вполне правомерно опасаются разрушительного эффекта этого шага для экономики страны», — пояснил политолог.

В то же время, заметил эксперт, киевский режим действует вполне в русле европейских экономических интересов. В сентябре был снят мораторий на экспорт леса-кругляка, а на днях стало известно, что цена за европейский газ для Украины достигла рекордной отметки в 339 долларов за кубометр — при том, что российское топливо обошлось бы в несколько раз дешевле.

«Мы наблюдаем превращение Украины в полноценную колонию, которая финансово, экономически и политически зависит от Вашингтона и Брюсселя. Порошенко с блеском выполнил миссию по сдаче национальных интересов и теперь вполне резонно ожидает поддержки.

Мы видим, что первые лица ЕС в очередной раз демонстрируют лицемерие. Они поощряют создание полноценного диктаторского режима, где свобода слова, право частной собственности, свобода собраний и участия в политической жизни ограничены не только фактически, но и формально. Под старым предлогом «угрозы с востока» Запад вырастил фюрера — так же, как в 30-е годы прошлого века», — резюмировал аналитик.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили выполнять опасные маневры. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда. После этого в десяти областях Украины, в том числе прилегающих к Азовскому морю, было введено военное положение.