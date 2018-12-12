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В Латвии призвали отказаться от созданных в России антивирусов

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В Латвии призвали отказаться от созданных в России антивирусов

Рига, 12 декабря. Полиция безопасности Латвии призвала граждан страны и государственные учреждения отказаться от использования антивирусов, которые были разработаны в России.

Согласно заявлению, причинами такой рекомендации стали «публично прозвучавшие обвинения» в адрес России в кибератаках. Спецслужбы призвали латвийцев отказаться от программ, которые были разработаны в России или косвенно связаны с Россией.

Отмечается, что полиция таким образом отреагировала на рекламу государственной компании «Латтелеком», которая предлагала антивирусную программу Kaspersky в качестве подарка своим клиентам, сообщает информационный портал «Делфи».

Инициативу поддержали контрразведка Латвии и организация по предотвращению инцидентов в области IT. В ведомстве напомнили, что антивирус Kaspersky запрещен в США и Литве.

В Кремле решение США, принятое в 2018 году, запретить Kaspersky назвали политизированным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о протекционистских методах американских властей.

Автор: Софья Куликова
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