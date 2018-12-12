Москва, 12 декабря. Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Германия якобы в срочном порядке должна пересмотреть свою позицию по «Северному потоку — 2».

«Германия должна срочно пересмотреть строительство газопровода «Северный поток — 2», — говорится в статье Реттгена, опубликованной в The Guardian.

Политик заявил, что проект якобы «вряд ли является чисто коммерческим» и имеет «геополитические притязания». Он добавил, что позиция ЕС по «Северному потоку — 2» должна быть «последовательной и единогласной». По мнению Реттгена, Евросоюз якобы должен получить гарантии, что после запуска газопровода транзит российского газа через Украину продолжится.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом и отвечает интересам европейских государств. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали разрешение на строительство газопровода.

Против проекта выступают Украина, США и ряд прибалтийских государств. Представители РФ не раз объясняли, что Вашингтон пытается помешать строительству «Северного потока — 2», чтобы продвигать в ЕС свой СПГ, более дорогой для европейского потребителя.

Накануне в США была принята резолюция против «Северного потока — 2». В ней заявляется, что строительство газопровода якобы угрожает европейской энергобезопасности, а также содержится призыв к ЕС отказаться от реализации проекта.

По мнению политологов, как передавало сетевое издание Infox.ru, принятая резолюция свидетельствует о том, что Вашингтон уже прямо говорит о своих интересах и не пытается делать вид, что заботится о свободах рынка.