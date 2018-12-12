Секретарь СПЧ направит Путину предложения по профилактике домашнего насилия

Москва, 12 декабря. Ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора собирается направить президенту России Владимиру Путину предложения по профилактике случаев семейно-бытового насилия.

Этот вопрос, по словам секретаря СПЧ, планировалось обсудить на встрече членов Совета с президентом Путиным во вторник, однако на это не хватило времени.

«По данному направлению будет написано письмо на имя Владимира Владимировича», — цитирует Киркору РИА Новости.

По ее словам, на заседании с участием президента Путина удалось обсудить большой круг социальных вопросов, однако многие доклады дублировали друг друга.

«Не смогли обсудить достаточно большой круг социальных вопросов, помимо моего вопроса были еще вопросы, связанные со здравоохранением, например», — отметила Киркора.

Напомним, во вторник российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча началась с минуты молчания в память правозащитницы Людмилы Алексеевой.

На заседании СПЧ президент Путин, в частности, прокомментировал ситуацию вокруг задержания общественного деятеля Льва Пономарева. Президент РФ отметил, что из-за призывов к несанкционированным митингам происходят события, подобные протесту «желтых жилетов» в Париже.