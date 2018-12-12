Судан предложил льготы российским компаниям взамен погашения долгов

Москва, 12 декабря. Судан предложили России рассмотреть вопрос о предоставлении льгот российским компаниям в счет урегулирования долговых обязательств африканской республики перед Москвой. Об этом говорится в протоколе российско-суданской межправительственной комиссии.

При этом суданская сторона выразила заинтересованность в участии российских компаний в строительстве трансафриканской железной дороги по маршруту Дакар - Порт-Судан – Кейптаун. Кроме того, Хартум поддерживает заинтересованность российской стороны по участию в проектах строительства гидроэлектростанций «Дагаш», «Каджбар», «Шерейк», «Даль» и тепловой электростанции «Красное море». Также Москва выразила заинтересованность в поставках Судану грузовых автомобилей «КамАЗ» и комплектующих к ним.

В ходе заседания Россия предложила Судану рассмотреть вопрос об участии в проектах в области судостроения и судоремонта, а также обсудить возможность поставок морской техники российского производства. Кроме того, представители российской компании «Газпром нефть» и государственной нефтяной корпорации Судана договорились изучить возможность реализации совместного проекта по разработке нефтегазового блока на шельфе Красного моря африканской республики.