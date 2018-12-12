Москва, 12 декабря. Минобороны РФ внедрило эффективную систему подготовки к Армейским международным играм, которая позволит войскам стать лидерами в командном зачете. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании оргкомитета по подготовке игр 2019 года.

Он отметил, что с 2015 года количество стран-участниц Армейских игр выросло с 16 до 32, а число команд выросло с 43 до 189. Конкурсные испытания состоялись в семи государствах.

«Внедрена эффективная форма подготовки войск, которая позволяет нашим военнослужащим становиться победителями в командном зачете», — отметил Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что с 2015 ведомство приобрело большой опыт по организации данного мероприятия, а также сумело придать импульс развитию военно-технического сотрудничества между государствами.

Кроме того, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев добавил, что на Армейских играх в 2019 году могут провести ночной этап «Танкового биатлона» и «Военного ралли». Ряд конкурсов будет усложнен. Бувальцев также отметил, что в некоторых соревнованиях примут участие женские экипажи.

Напомним, Армейские международные игры в 2019 году станут юбилейными — пятыми. Бувальцев сообщил, что экипаж МКС, возможно, обратится к участникам и зрителям соревнований.