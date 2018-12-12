Венесуэла предложила провести конкурс снайперов Международных армейских игр-2020 на своей территории

Москва, 12 декабря. Венесуэла предложила провести конкурс «Снайперский рубеж» в рамках Международных армейских игр-2020 на своей территории, сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев на заседании, посвященном Армейским международным играм-2019.

По словам Бувальцева, продолжается активная работа по увеличению количества стран-участниц Международных армейских игр. На двусторонних встречах военные с Кубы выразили заинтересованность в участии в этих состязаниях, а представители Японии подтвердили участие в конкурсе «Аварийный район».

«Венесуэла предложила в 2020 году провести на своей территории конкурс «Снайперский рубеж», — отметил Бувальцев.

В ближайшее время должны быть проведены встречи с представителями Сингапура и Филиппин. Набор заявок на участие в Международных армейских играх будет продолжаться до 1 мая следующего года. На данный момент заявки подали 32 государства.