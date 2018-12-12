Мечется как загнанный в угол : Коротченко объяснил слова Порошенко о «военной операции» РФ против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия «в любой момент может начать военную операцию против Киева». По его словам, «чтобы защититься, Украине необходимы новые вооружения».

«Нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, в том числе поставки летального оружия, которое поможет защитить нашу страну от возможной наземной операции, которую, мы не исключаем, РФ может начать в любой момент», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул: Порошенко сделал это заявление, поскольку находится в безвыходном положении — его рейтинг крайне низок, и победу на предстоящих выборах ему не одержать.

«Логики в действиях нынешних украинских властей никакой нет. Порошенко мечется, как загнанный в угол, потому что понимает, что президентские выборы ему не выиграть — и если они будут проведены, новый президент Украины Юлия Тимошенко даст указание об аресте Порошенко за коррупционные преступления. Вся активность Порошенко нацелена на то, чтобы найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Он может заявлять все что угодно: о полете на Луну, о вступлении Украины в «лигу сексуальных реформ» — это все из одной серии. Цена заявления Порошенко нулевая по той причине, что он мечется, как загнанный в угол шакал», — говорит военный аналитик.

Собеседник ФАН допустил, что Порошенко может организовать военную провокацию в Донбассе, поскольку ему жизненно необходимо усидеть в президентском кресле — для чего он может добиться продления военного положения на Украине и отмены выборов.

«Такая вероятность существует — ожидается, что провокация может последовать 14 декабря — будет осуществлен подрыв емкостей с химическими веществами в Мариуполе, в этом обвинят ополченцев Донбасса, и Порошенко может отдать приказ о наступлении на ДНР и ЛНР», — отметил эксперт.

Коротченко особо подчеркнул — Россия не останется в стороне, если киевский режим решит устроить геноцид мирного населения Донбасса.