Сирия сегодня: Турция готовится начать операцию, США развернули наблюдательные пункты

Сирия, 12 декабря. Соединенные Штаты развернули наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе. Министерство обороны РФ отчиталось о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Турция в ближайшее время начнет военную операцию на северо-востоке САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Наблюдательные пункты

Соединенные Штаты, несмотря на возражения Анкары, союзника по Североатлантическому альянсу, развернули на турецко-сирийской границе наблюдательные пункты.

«По указанию министра [обороны США Джеймса] Мэттиса США создали наблюдательные посты в северо-восточном приграничном районе Сирии для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО — Турции. Мы серьезно относимся к вопросам безопасности Турции и намерены координировать наши усилия для обеспечения стабильности на северо-востоке Сирии», — говорится в распространенном заявлении официального представителя Пентагона Роба Мэннинга.

Заметим, что американцы не уточняют количество и местоположение этих пунктов, а также число американских наблюдателей.

На прошлой неделе глава министерства обороны Турции Хулуси Акар призвал Соединенные Штаты на встрече со спецпредставителем государственного департамента США по САР Джеймсом Джеффри отказаться от создания наблюдательных пунктов на территории Сирии. Турция заявила, что не позволит сформировать «террористический коридор» у своих границ.

Нарушения перемирия в САР

Российская Федерация и Турция в рамках своей работы в комиссии по примирению враждующих сторон на территории САР за сутки зафиксировали по 11 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Хама — три, Латакия — три, Идлиб — два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хама — четыре, Алеппо — четыре, Идлиб — три», — говорится в документе.

Кроме того, российские военные провели гуманитарную акцию: в населенном пункте Кадмия провинции Алеппо было выдано свыше 500 продовольственных наборов общим весом 2,165 тонны.

Военная операция Турции

Вооруженные силы Турции намерены в ближайшие дни начать операцию против курдских формирований на восточном берегу реки Евфрат. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.