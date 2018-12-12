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Футболисты ЦСКА поделились ожиданиями от матча ЛЧ против «Реала»

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Футболисты ЦСКА поделились ожиданиями от матча ЛЧ против «Реала»

Москва, 12 декабря. Футболисты столичного ЦСКА готовы выложиться на сто процентов на поле ради победного исхода последнего тура Лиги чемпионов: перед заключительными матчами группового этапа подопечные Виктора Гончаренко сохраняют шансы на выход в еврокубковую весну.

Как отметил хавбек красно-синих Арнор Сигурдссон, ЦСКА надо «взбодриться и забыть прошлую игру с «Викторией» («армейцы» проиграли 1:2 — Прим.ФАН).

«Это был точно не тот результат, на который мы рассчитывали. В Мадриде нам будет очень сложно, но мы сделаем всё, чтобы добиться нужного», — заявил исландский футболист.

Форвард ЦСКА Такума Нисимура заявил, что «армейцам» предстоит труднейший матч, пишут «Известия».

ЦСКА по силам занять третье место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Однако продолжить выступление в еврокубках красно-синие смогут не только в случае победы над мадридским клубом, но для этого также необходим проигрыш чешской «Виктории» в параллельной игре с итальянской «Ромой».

Автор: Андрей Крылов
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