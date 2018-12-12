Сотрудника Ространснадзора уволили из-за 66 машин в гараже жены

Москва, 12 декабря. Сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) лишился своей должности после того, как выяснилось, что на его супругу зарегистрировано 66 автомобилей. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Стоимость целого автопарка, которым владела семья сотрудника Ространснадзора, составляет около 400 миллионов рублей. После проведения проверки стало очевидно, что доходы семьи не позволяют приобрести столько автомобилей, пишет «Коммерсант».

Отметим, в интервью газете Юрий Чайка также сообщил, что всего в 2018 году в связи с утратой доверия были уволены более 900 должностных лиц. Чаще всего они скрывали сведения о фактически находящихся у них в собственности автомобилях и квартирах. Зачастую машины и объекты недвижимости регистрировались на родственников должностных лиц.