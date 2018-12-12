Роскомнадзор пригрозил блокировкой Google в России

Москва, 12 декабря. Роскомнадзор не исключил возможности блокировки поисковика Google в России, если американская компания не будет соблюдать российское законодательство. Об этом в среду заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Если штрафные санкции не возымеют действие на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России», — пояснил он «Интерфаксу».

В то же время Субботин выразил надежду на то, что до блокировки Google дело не дойдет.

Накануне стало известно о том, что Google оштрафовали на 500 тыс. рублей за выдачу в результатах поискового запроса сайтов, которые включены в черный список Роскомнадзора. По словам Субботина, следующий штраф может составить уже 700 тыс. рублей.

Как сообщает Infox.ru, РКН высказывает претензии к Google с ноября 2017 года. Внимание надзорного органа к деятельности американской компании было усилено после того, как один из менеджеров Google заявил о планах понижать рейтинг российских СМИ в выдаче в целях борьбы с «российской пропагандой». Впрочем позже интернет-гигант опроверг наличие подобных планов.