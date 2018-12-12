Сирия намерена запустить первый спутник: спустя год после разгрома ИГ Дамаск готов покорять космос

Министр связи и технологий Сирии Ияд Аль-Хатиб сообщил в интервью Al Masdar News о том, что власти арабской республики приняли решение сформировать собственную космическую программу и запустить искусственный спутник Земли. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Руководитель ведомства накануне провел заседание с представителями и работниками сирийского космического агентства. В ходе встречи Аль-Хатиб поручил им начать разработку национальной космической программы. В комментарии журналистам он уточнил, что запуск спутника на орбиту планеты должен стать одной из первостепенных целей будущего проекта.

Конечно, столь амбициозные планы Дамаска не оставляют сомнений, что налаживание мирной жизни в республике действительно развивается быстрыми темпами, позволяя руководству страны концентрироваться не только на вопросах восстановления САР, но и на других стратегических задачах, представляющих национальное значение.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов напомнил, что как раз вчера была годовщина разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии. Год назад 11 декабря российский президент Владимир Путин впервые посетил САР, где официально объявил о поражении крупнейшей террористической группировки и поздравил ВКС России с победой.

И вот спустя год арабская республика при поддержке РФ не только практически целиком завершила освободительную кампанию против остальных исламистских организаций, а также продвинулась в деле установления мира в республике, но и теперь ставит амбициозные стратегические цели на будущее, добавил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Тот факт, что Сирия собирается развивать свою собственную космическую программу, безусловно, говорит о том, что мирная жизнь в стране достаточно стремительно налаживается. Конечно, исследования в этой области предполагают наличие продвинутой научной и технологической базы, а значит эти отрасли, несмотря на продолжающиеся бои в нескольких регионах, развиваются наряду с другими процессами в рамках мирного строительства. Скорее всего, формирование космической стратегии тоже не обойдется без помощи РФ. Напомню, что первый и пока единственный космонавт САР совершил полет именно на советском корабле еще в 80-е годы, и это стало началом нашего сотрудничества в этой сфере», — отметил собеседник ФАН.

Он также выразил мнение, что при поддержке России Сирии удалось достичь серьезных темпов своей реконструкции, что и позволяет теперь Дамаску ставить столь серьезные задачи на будущее.

«Прежде всего от джихадистов были освобождены огромные территории, которые вернулись в ведение официального Дамаска. Это порядка 2/3 от всей площади САР. И они не просто были отбиты — обстановка в этих районах, действительно, налаживается, туда активно возвращаются жители, о чем вчера говорили представители совместного комитета РФ и САР по беженцам на заседании в Москве. Этого бы не произошло, если бы не постепенная стабилизация нормальной жизни, восстановление гражданской инфраструктуры, экономики и других ключевых сфер», — считает востоковед.

С другой стороны, добавил он, перед Дамаском по-прежнему стоит ряд серьезных проблем. Темпы возрождения страны и продолжающаяся помощь РФ и Ирана, однако, позволяют предположить, что и они в скором времени будут решены.

«Еще актуален вопрос по поводу территорий, которые заняли курдские вооруженные формирования. Там, кроме того, продолжают строиться американские военные объекты. База ВС США до сих пор есть и под Ат-Танфом. По-прежнему остается крайне острой ситуация в Идлибе, который тоже является одной из главных болевых точек Сирии. Тем не менее факт развития космических исследований говорит об уверенном движении республики в сторону мира и намерении Дамаска восстановить свою роль на Ближнем Востоке, некогда одну из лидирующих в этом регионе», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.