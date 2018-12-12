МО РФ: Военные РФ и Израиля обсудили меры по предотвращению авиаинцидентов в Сирии

Москва, 12 декабря. Российские и израильские военные в Москве обсудили работу прямого канала связи между авиабазой «Хмеймим» в Сирии и командным центром ВВС Израиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что стороны на переговорах обсудили актуальные проблемы безопасности на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии. Внимание было акцентировано на работе канала связи между «Хмеймимом» и командным центром воздушных сил армии Израиля для предотвращения инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим.