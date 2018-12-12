Ростуризм сформирует штаб в Китае для возвращения туристов «Жемчужной реки»

Пекин, 12 декабря. Ростуризм направит сотрудников на китайский остров Хайнань для того, чтобы обеспечить проживание и питание застрявшим в Китае российским туристам оператора «Жемчужная река». Об этом сказано в сообщении ведомства.

Согласно заявлению, в КНР срочно вылетают представители Ростуризма, которые будут работать персонально с российскими туристами, применять меры для того, чтобы их не выселяли из отелей и не применяли санкции. Кроме того, в Китае будет сформирован специальный оперативный штаб по возвращению туристов.

Правительство китайской провинции Хайнань также прорабатывает план действий на случай истечения сроков визы у российских туристов. Власти КНР получают своевременную информацию от туроператора и авиакомпании «ИрАэро». Местное правительство и туроператор предоставляет застрявшим на острове туристам бесплатное жилье.

«Туристическое управление города Хайкоу и отвечающее за прием туристов международное туристическое агентство «Жемчужная река» бесплатно предоставят им дополнительные рейсы, жилье и питание», — пишет газета «Хайнань жибао».

Напомним, более 1,5 тысяч россиян не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за того, что туроператор «Жемчужная река» не выплатил долг авиаперевозчику «ИрАэро».