Жители Коньково раскаялись за петицию против онкобольных детей

Москва, 12 декабря. Жители московского района Коньково раскаялись за подписание петиции о выселении из квартиры онкобольных детей, сообщила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Фонд «Подари жизнь» снимает квартиру в Коньково для семей, чьи дети приехали в Москву на лечение рака. Однако жильцы дома стали собирать подписи против таких соседей. В результате появилась информация, что одна из семей с больным ребенков покинула квартиру.

Как пояснила Шергова, отъезд семьи был плановым. Однако она возмущена действиями некоторых журналистов, которые дежурили под дверьми подъезда, несмотря на призыв не беспокоить детей.

По словам директора фонда, с жильцами дома была проведена разъяснительная беседа, в ходе которой им пояснили, что рак не заразен, пишет «Утро».