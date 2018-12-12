«В бой идут одни старики»: на Украине восстановили памятник Леониду Быкову

Краматорск, 12 декабря. На Украине в городе Краматорске восстановили памятник советскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу Леониду Быкову.

В середине сентября памятник был разрушен вандалами во время праздничного концерта, приуроченного к 150-летию Краматорска. В разгар праздничных мероприятий компания молодых людей пыталась залезть на постамент, чтобы сделать селфи с бюстом Леонида Быкова. В итоге бюст не выдержал, упал на землю и разбился вдребезги. При этом один из «героев» получил травму.

12 декабря исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Быкова. Великий украинец получил широкую известность благодаря бессмертным фильмам «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», «Аты-баты, шли солдаты», «Укротительница тигров» и многим другим. В преддверии знаменательной даты памятник был восстановлен.