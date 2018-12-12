Точно не она: «не просившей рожать» чиновнице Глацких не позволят возглавить новое ведомство

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая «прославилась» после того, как заявила на встрече с молодежью, что «государство не просило вас рожать», вернулась к работе. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в областном правительстве.

После публикаций в СМИ и соцсетях губернатор региона Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении чиновницы от должности на время проверки. Теперь, после окончания проверки, пресс-служба правительства Свердловской области сообщила о возвращении Глацких на работу.

В приемной директора департамента молодежной политики ФАН подтвердили — руководитель департамента приступила к работе с 10 декабря и сегодня ведет прием граждан по личным вопросам.

«Проверка Глацких завершилась, и по результатам ей объявлен выговор за некорректные публичные высказывания. Сейчас она исполняет обязанности руководителя департамента молодежной политики на тот период, пока идет реорганизация. В ходе реорганизации, по решению губернатора, департамент и министерство общего и профессионального образования Свердловской области будут объединены в новый исполнительный орган — министерство образования и молодежной политики», — рассказали ФАН в департаменте информационной политики правительства региона.

При этом пока не известно, кто именно возглавит новое министерство, отметил представитель ведомства. На вопрос о возможном назначении Ольги Глацких на новый руководящий пост специалист департамента информационной политики ответил отрицательно.

«Точно не она. Решение будет принято министром», — подчеркнули в информационном департаменте.

Реорганизация подразделений правительства Свердловской области, о которой было объявлено 10 декабря, в день возвращения Ольги Глацких к работе, никак не связана с произошедшим в ноябре инцидентом, отметили в ведомстве.

«Решение ранее было принято для повышения эффективности работы подразделений», — сообщили в департаменте.

По поводу возможной будущей должности Ольги Глацких представитель министерства предложил ФАН написать официальный запрос в тот же департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее специалисты департамента информационной политики Свердловской области заявляли по этому вопросу, что «кадровые решения еще не приняты».