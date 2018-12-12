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Летом «Зенит» отказался приобретать Сорокина за 30 млн рублей

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Летом «Зенит» отказался приобретать Сорокина за 30 млн рублей

Санкт-Петербург, 12 декабря. По информации Федерального агентства новостей, летом текущего года «Зенит» отказался подписывать защитника Егора Сорокина.

Трансфер футболиста, в сентябре получившего вызов в сборную России, мог обойтись петербургскому клубу в 30 млн рублей. При этом, по словам источника, камнем преткновения стала возможная зарплата воспитанника петербургского футбола — представители игрока просили 50 тысяч евро в месяц (600 тысяч евро в год — Прим. ФАН). Однако заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев отказался от подписания игрока «Рубина», мотивировав это чрезмерно высокими запросами.

Отметим, что в настоящий момент Сорокин находится в сфере интересов сине-бело-голубых, однако по текущему соглашению с «Рубином» отступные за 23-летнего игрока составляют 7 млн евро.

Сорокин выступает за казанский клуб с 2014 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 4 гола, два из которых — в ворота «Зенита» (петербуржцы уступили 1:2).

Автор: Алексей Громов
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