Никого пугать не хотели: эксперт назвал невозможным перехват российских Ту-160 американскими F-22

В США считают, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, которые 10 декабря прилетели в Венесуэлу, представляют угрозу для американской нацбезопасности, и в следующий раз по ним могут открыть огонь.

Об этом написал обозреватель издания Washington Examiner Том Роган. По его словам, если в следующий раз российская авиация останется над Карибским морем, а вернее — в воздушном пространстве Венесуэлы, то американское руководство, скорее всего, ее проигнорирует. Но если Ту-160 приблизятся к побережью США, то им навстречу поднимутся американские F-22, базирующиеся на аэродроме Tyndall во Флориде, и в случае возникновения воздушного боя у российских бомбардировщиков не будет шансов уцелеть.

Прокомментировать это заявление американского журналиста, который, к слову, в мае этого года предлагал Киеву взорвать Крымский мост, Федеральное агентство новостей попросило военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова.

«Не уверен, понимает ли господин Роган, что американская авиация имеет право перехватывать военные самолеты иностранных государств только в том случае, если они будут находиться в непосредственной близости от границ так называемого воздушного пространства США. Обычно эти границы совпадают с границами государства, а в некоторых случаях совпадают с границами внутренних морских вод. Но наши Ту-160 летать там не будут, поэтому перехват, о котором говорит Роган, невозможен, это нонсенс», — заметил Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, единственная ситуация, при которой американские летчики могли бы перехватить российских, возникнет, если наши самолеты появятся над Тихим океаном недалеко от Гавайских островов.

«Но и в этом случае будет не перехват, а сопровождение. Но американцы любят называть все свои сопровождения перехватами, чтобы использовать это как пропагандистский ход», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Леонков напомнил, что американские бомбардировщики B-52 летают по всему миру, но их полеты никто не расценивает как «силовую провокацию».