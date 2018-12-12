Хиетанен оценил сборную России перед стартом Кубка Первого канала по хоккею

Москва, 12 декабря. Защитник сборной Финляндии по хоккею и московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился ожиданиями от стартующего в среду Кубка Первого канала.

Финский хоккеист заявил, что с большим уважением относится к сборной России, а также выделил среди россиян нападающего СКА Павла Дацюка.

«Конечно, сейчас можно выделить Дацюка, но у вас вся команда хороша. Кроме того, это домашний турнир для россиян, и нам нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы стать сильнейшими», — рассказал 33-летний спортсмен.

Хиетанен выразил надежду, что финнам удастся победить сборную России, передает телеканал «360».

Он также назвал отличной идею сыграть один из матчей на стадионе «Газпром Арена».

Напомним, игры российского этапа Евротура пройдут 13, 15 и 16 декабря в «Ледовом дворце» на территории Парка Легенд. Исключением станут два вынесенных матча — в Финляндии и Петербурге.