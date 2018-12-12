Путин: Власти РФ хотят ежегодно оказывать материальную помощь ветеранам

Москва, 12 декабря. Российские власти хотят ежегодно оказывать единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а не только к юбилейным датам, заявил в среду президент России Владимир Путин.

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны», — сказал он, выступая на заседании российского организационного комитета «Победа».

Путин отметил, что ранее материальная поддержка ветеранам оказывалась только по случаю юбилейных дат. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории каждой российской семьи, а забота о ветеранах является ключевой задачей общества.

Глава государства обратил особое внимание на то, что местные власти должны четко и неукоснительно выполнять все обязательства со стороны государства, а также знать о нуждах ветеранов и решать их проблемы в приоритетном порядке.