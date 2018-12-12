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Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

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Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Москва, 12 декабря. Госдума продлила период, в течение которого российские автомобилисты могут оплатить штрафы ГИБДД со скидкой. Соответствующий закон парламентарии приняли в среду.

В настоящее время водители могут оплатить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней. При этом сроки доставки почтового извещения о штрафе не учитываются. Новый закон восполняет этот пробел. Согласно ему, срок льготной оплаты штрафа будет продлен, если извещение пришло после отведенного промежутка.

«В случае если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению», — цитирует документ агентство «Ридус».

Законопроект был разработан на основе прецедента. Россиянин Юрий Рейнхиммель обратился в Можайский суд после того, как получил извещение с опозданием и не смог воспользоваться льготой. Можайский суд обращение водителя отклонил, однако Рейнхиммель смог выиграть дело в Конституционном суде.

Автор: Василий Котов
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