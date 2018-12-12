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Ученые рассказали, что отбивает желание заниматься сексом

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Ученые рассказали, что отбивает желание заниматься сексом

Москва, 12 декабря. Наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы может отбить всякое желание заниматься сексом. К такому выводу пришли канадские ученые, проведя исследование.

«Известно, что либидо зависит от целого комплекса разнообразных факторов, среди которых доминируют образ жизни и питание, но определенные заболевания, безусловно, тоже вносят свой вклад в нежелание заниматься любовью», — отмечают сексологи.

По словам ученых, сердечно-сосудистые заболевания вызывают общую физическую слабость и психологические сложности. Кроме того, употребление медикаментов может иметь побочные эффекты, в частности — вызывать эректильную дисфункцию.

Впрочем, наличие проблем с сердцем вовсе не означает приговор для половой жизни. Достаточно просто не запускать свой организм и вовремя заниматься терапией. Канадцы подчеркивают, что пациенты, которые проходят кардиореабилитацию, обычно не жалуются на качество интимной жизни, пишет Planet Today.

Автор: Антон Соколов
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