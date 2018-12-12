«Смотрит с другой планеты»: в Госдуме оценили слова Порошенко о «войне» с Россией

Москва, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News назвал провокацию кораблей ВМСУ в Керченском проливе «войной» с Россией. Порошенко пытается отвлечь внимание украинцев от всеобъемлющего кризиса в стране, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По словам парламентария, Порошенко с первого дня президентского срока «завывает военную арию» и грезит войной с Россией. Киев не прекращает заявлять о военных действиях в Донбассе, где ВСУ сами же стягивают вооружение и поддерживают эскалацию конфликта. Кроме того, украинские власти регулярно озвучивают сомнительные заявления о «репрессиях» в Крыму.

«Складывается впечатление, что либо мы живем в другом измерении, либо Порошенко на все смотрит с другой планеты», — заявил Белик в комментарии RT.

Белик добавил, что во всем мире нарушение границы суверенного государства расценивается как законный арест, и только для Порошенко это – «война». По мнению депутата, Порошенко преследует только одну цель – громким заголовком о «войне» перекрыть другие новости на Украине, которые свидетельствует о «коммунальном рабстве» украинцев перед МВФ, повсеместной коррупции, а также фиктивности предоставления томоса.

Депутат отмечает, что украинские СМИ выпускают массу материалов о том, что действительно происходит на Украине и кто в этом виноват. Ни у кого не вызывает сомнения, что вся ответственность за кризис в стране лежит на нынешнем президенте.

«Громкие заявления в свете софитов — единственный путь для Порошенко сохранить власть, деньги, а возможно, и свободу», — подытожил парламентарий.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

Три моряка ВМСУ получили ранения в ходе операции, им оказали своевременную медицинскую помощь. Всего российские пограничники задержали 24 военнослужащих ВСУ, в том числе два сотрудника СБУ. Суд арестовал задержанных на 60 суток.