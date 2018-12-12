Ученикам сибирской школы разрешили пользоваться биотуалетами

Красноярск, 12 декабря. Заклеенные на скотч биотуалеты в сибирской школе открыли, Роспотребнадзор не нашел нарушений.

По словам руководителя управления образования администрации Абанского района Красноярского края Виктора Арискина, кабинки были закрыты для проведения технического обслуживания. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные от представителя поселкового учебного заведения.

«Сейчас туалеты открыты. По словам директора школы, все работает в штатном режиме», — отметил Арискин.

Напомним, во вторник, 11 декабря, в Сети появились фотографии с кабинками биотуалетов, установленных в школе, их двери были заклеены скотчем.