Укладка труб «Северного потока — 2» в водах Финляндии начнется на следующей неделе

Москва, 12 декабря. Крупнейшее трубоукладочное судно Pioneering Spirit приступит к работе по глубоководному возведению «Северного потока — 2» в финских водах на будущей неделе. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что судно приступит к укладке в исключительной экономической зоне Финляндии на следующей неделе.

Кроме того, по данным компании, в течение нескольких дней судно будет находиться в Дании для проведения мобилизационных работ, а затем проследует к Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газового провода, следует из сообщения.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает возведение двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод собираются построить около действующего «Северного потока». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны государств, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании , а также Германии.