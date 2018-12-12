Москва, 12 декабря. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что жителям Донецкой и Луганской народных республик грозит «самая страшная люстрация».

Матиос заявил, что жителей ДНР и ЛНР следует проверить на «коллаборационизм». Напомним, жители некоторых регионов Донбасса в 2014 году отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате государственного переворота.

Он убежден, что наступит день, когда Киев силой вернет под свой контроль территории народных республик. После этого, считает главный военный прокурор, жителям этих земель придется отвечать за свой выбор.

«И тогда надо будет дать оценку почти четырем миллионам людей, которые живут с той стороны линии разграничения», — констатировал он в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко».

В Киеве угрожают жителям Донбасса люстрацией. Он добавил, что это будет исторический процесс.

«У нас еще будет самая большая и страшная люстрация», — заявил Матиос.

Напомним, после отказала жителей Донбасса признать новую власть Киев начал на юго-востоке страны силовую операцию. По данным ООН на сентябрь этого года, в конфликте погибли более трех тысяч мирных жителей. Обстрелы ВСУ продолжаются по настоящий день.

Так, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики три раза. Под огонь попали окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской, а также районы сел Калиновка и Желобок.