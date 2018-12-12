Клип группы Serebro c двойниками Мамаева и Кокорина собрал миллион просмотров

Москва, 12 декабря. Клип группы Serebro на песню «Пятница», в котором снялись двойники футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, собрал более миллиона просмотров в YouTube. Видеоролик опубликовали на платформе накануне в понедельник.

По сюжету клипа, прежний состав группы — Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова и Ольга Серябкина – выступают в баре. Девушки вовремя подсаживаются к двойникам спортсменов и якобы тем самым предотвращают драку футболистов с чиновником. Очевидно, что в клипе содержится намек на конфликт Кокорина и Мамаева с чиновником Денисом Паком.

Кроме того, в клипе использованы пародии на рэперов Face и Элджея, а также Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон бездоказательно подозревает в работе на российскую разведку и голословно обвиняет в причастности к отравлению Скрипалей. В видеоролике Serebro удалось собрать вместе все громкие события уходящего года.

«В пятницу может случиться, что угодно, поэтому самую дикую дичь мы оставили за кадром», — приводит слова авторов ролика «Пятый канал».

Напомним, футболист «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе 8 октября, а также избили водителя телеведущей Первого канала. Суд арестовал подозреваемых по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсмены находятся под арестом в московском СИЗО «Бутырка».