«То домогательства, то насилие — тащат к нам американские штучки!»: в Госдуме заявили, что в России «другие женщины»

Российский футболист, капитан московского «Спартака», игрок сборной России Денис Глушаков оказался в центре крупного скандала. Дело в том, что его отношения с женой давно стали достоянием СМИ и соцсетей: супруги шумно разводятся, предъявляя друг другу претензии по поводу детей, алиментов, имущества и т.д.

В результате жена футболиста предала огласке аудиозаписи угроз, которые она получала от Глушакова, и написала на него заявление в полицию, указав, что боится за свою жизнь, так как супруг угрожает ей убийством.

«Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых», — приводит раскручивающий эту историю Telegram-канал Mash слова Сергея Чижикова — адвоката Дарьи Глушаковой.

Канал также приводит аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес жены, в том числе с угрозами расправы и даже убийства, перемежающиеся отборным матом.

Федеральное агентство новостей безуспешно пыталось получить комментарий у пресс-службы «Спартака» в связи со скандалом с их капитаном. Как объяснила представитель клуба, все сотрудники пресс-службы заняты подготовкой к выездному матчу «Спартака» с «Вильярреалом» в Лиге Европы. Ранее руководство «Спартака» отказалось комментировать в СМИ публикации, касающиеся Глушакова.

Сочтя угрозу убийством достаточно серьезным поводом, чтобы вспомнить об ужасающих эпизодах домашнего насилия, ставших достоянием гласности за последнее время, Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой, представляющей в парламенте КПРФ.

По словам Плетневой, которая ранее эмоционально комментировала ФАН вопиющую историю об искалеченной мужем-садистом женщине, за ситуацией вокруг семьи Глушаковых она не следит. Тем не менее по поводу домашнего насилия и того, возможно ли принятие в России соответствующего закона, глава комитета Госдумы высказалась не менее эмоционально, упомянув также тему домогательств.

По словам Плетневой, в Госдуме тема закона о домашнем насилии обсуждалась, но перспектив его принятия она в ближайшее время не видит.

«У нас был круглый стол, мы об этом говорили, обсуждали, но, думаю, такой закон будет принят в нашей стране нескоро. Я так думаю», — отметила она.

На вопрос корреспондента ФАН, почему она придерживается такого мнения, глава профильного комитета ГД разъяснила свою позицию.

«Ну, во-первых, у нас женщины другие — не европейские, не американские. Они сегодня плачут — завтра прощают. Это раз. Во-вторых, это [исполнение закона о домашнем насилии] требует огромных средств — [надо] строить эти дома, где [подвергшихся насилию] женщин можно будет какое-то время держать. Ну, держать, а потом куда? Назад к мужу? Или куда? Тут вопросов очень много, понимаете? Одно дело красиво рассуждать — мы защитим, а другое дело…. Мы детям-сиротам не можем никак квартиры выделить еще!» — сказала Плетнева.

В связи с разговорами о семейном насилии глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей снова напомнила еще об одной проблеме, которая ее волнует.

«А потом, знаете, вот начинается: то домогательства, то насилие — вот это вот тащат и тащат к нам, все эти американские и европейские штучки! У нас своих проблем пока еще полно! Полно! Домогательства: дотронулся до нее, и привет! Обнял — и сразу домогательства! Ой, не хочу даже говорить об этом…. И вас, журналистов, мне кажется, ничего больше не интересует! Через одного звонят, и одно и то же!» — эмоционально сказала Тамара Плетнева.

В сентябре 2018 года стало известно о разладе в семье Глушаковых, и о том, что супруги подали на развод. По словам Дарьи, это произошло из-за многочисленных измен со стороны футболиста. В настоящий момент Денис и Дарья Глушаковы находятся на стадии бракоразводного процесса. Глушаков отказался выплачивать жене алименты на детей, обвиняя ее в мошенничестве. Дарья подала заявление в полицию по факту угроз в свой адрес со стороны мужа.

У Глушаковых, которые вместе почти десять лет, две дочери — двух и семи лет, которых капитан «Спартака» намерен оставить у себя, заставив жену выплачивать алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.