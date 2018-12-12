«Было ясно, что не справится»: эксперт оценил шансы Мэй сохранить власть после голосования в Британии

В Великобритании запустили процедуру голосования по вопросу вынесения вотума недоверия лидеру Консервативной партии и премьер-министру Терезе Мэй.

Как передает агентство Reuters, голосование пройдет вечером 12 декабря в Палате общин британского парламента.

Сама же Мэй настроена решительно бороться за собственное место, главный ее аргумент в том, что выход страны из Европейского союза может затянуться из-за смены главы Кабмина, поэтому она постарается довести Brexit до конца.

«Я намерена бороться с тем, что у меня есть. Смена лидера партии сейчас создаст угрозу для процедуры Brexit и риск для будущего страны… Мы должны завершить процедуру выхода из ЕС. Я готова довести ее до конца», — заявила премьер-министр в ходе пресс-конференции в своей резиденции на Даунинг-стрит.

О том, что политические решения Терезы Мэй все время несут в себе оттенок двойственности, рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей.

Эксперт напомнил о том, что вначале Мэй была настроена категорически против Brexit, что даже спровоцировало напряжение в консервативной партии, однако теперь вынуждена прикрываться им, как щитом, от возможной критики.

«Политическая карьера Мэй мне всегда казалась несколько странной. Вообще сложно представить, чтобы премьер-министром после голосования о выходе из ЕС становился человек, голосовавший против выхода. Мэй в себе соединяет совершенно противоположные качества: одновременно хочет остаться в Евросоюзе и ратует за выход. Подобное называется когнитивным диссонансом, и мы его наблюдаем у нынешнего премьер-министра на протяжении всего срока», — заметил он.

По словам политолога, предпосылки к скорому завершению карьеры Мэй были очевидны, как только она оказалась на посту премьер-министра.

«Было с самого начала ясно, что Мэй не справится. Консервативный союз с Борисом Джонсоном был лучшим на тот момент, однако позже самоликвидировался, потому что было видно, что Джонсон вполне искренне выступает за выход Лондона из ЕС, а Мэй — нет. С этого момента начинается серьезный конфликт внутри консервативной партии. Последние пару месяцев Джонсон и Дэвид Дэвис собирают подписи за ее отставку», — разъяснил собеседник ФАН.

По словам эксперта, «голосование в парламенте будет удачным, если в нем примут участие лейбористы, а они пока не заявили свою позицию, но им было бы странно голосовать против отставки Терезы Мэй».

«Судя по нынешним британским временам, я не удивлюсь, если они чем-то обставят свое решение не голосовать. Лейбористам, очевидно, не хочется брать власть в свои руки. Вокруг этого и будет определена динамика и всевозможные споры», — добавил политолог.

Отвечая на вопрос о том, кто мог бы составить достойную замену Терезе Мэй в случае вынесения вотума недоверия, Владимир Брутер заметил, что в консервативной партии таких кандидатов попросту нет.

«Среди консерваторов такого человека нет, партия переживает глубокий внутренний раскол. Отставка Мэй будет означать проведение досрочных выборов премьер-министра Великобритании. Если политическая карьера Мэй закончится таким образом, то на возможных выборах у лейбористов будет небольшое преимущество, а они могут на это пойти», — заключил он.

Напомним, из-за конфликта с нынешней главой Кабмина пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис, а после него Борис Джонсон подал в отставку, не желая больше возглавлять МИД. Политики не смогли договориться с Терезой Мэй по условиям приемлемого для страны выхода из Евросоюза. Предполагается, что Лондон выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года.