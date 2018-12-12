Ростуризм призвал к бдительности россиян, находящихся в Страсбурге

Москва, 12 декабря. Ростуризм призвал россиян, которые находятся на северо-востоке Франции, быть бдительными в связи со стрельбой на рождественской ярмарке в Страсбурге. Соответствующее сообщение было размещено на сайте ведомства в среду.

«Ростуризм рекомендует находящимся в департаменте Нижний Рейн российским туристам проявлять бдительность», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали российских путешественников соблюдать меры личной безопасности и по возможности не посещать центральные районы Страсбурга и места массового скопления людей.

Накануне вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге 29-летний местный житель открыл огонь из автоматического оружия. Жертвами стрельбы стали три человека, еще 13 пострадали. По предварительным данным, среди пострадавших и погибших россиян нет. Мужчина с места преступления скрылся, в настоящее время его разыскивает полиция. Как уточнял телеканал «360», к поискам привлечены 400 сотрудников полиции и 200 жандармов.