Анкара, 12 декабря. Турция планирует начать новую операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите оборонной промышленности в Анкаре.

«Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней», — отметил он.

Глава государство подчеркнул, что новая операция сделает данный регион стабильным. При этом он подчеркнул, что турецкие военные не будут представлять угрозы для находящихся там американцев.

Напомним, что это уже третья операция Турции в Сирии после «Щита Евфрата» и «Оливковой ветви». По словам Эрдогана, вмешательство Анкары позволяет защитить пограничные территории Турции, которые подвергались обстрелам со стороны сирийских курдов.

Примечательно, что Турция, США и возглавляемая Вашингтоном коалиция не получали ни разрешения сирийского правительства на проведение военных действий, ни мандата СБ ООН. Единственные страны, чье военное присутствие одобрил Дамаск, — это Россия и Иран.