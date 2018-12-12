Сирия, 12 декабря. САА уничтожает остатки боеприпасов боевиков в Алеппо. Мирные жители организовали митинги в Хаме, потребовав у «Ан-Нусры»*** освободить задержанных в Кафр Набеле медработников. В Идлибе продолжаются перестрелки между САА и боевиками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы по ликвидации остатков боеприпасов джихадистов в Алеппо; нанесли ответные удары по позициям боевиков на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на юго-востоке провинции Идлиб; столкнулась с протестами мирных жителей в городе Калаат Аль-Мадик на севере Хамы.

ВС Ирака: задержали нескольких членов «спящей ячейки» ИГ1 в провинции Киркук.

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в провинции прошли работы по ликвидации взрывных устройств, найденных в тайниках боевиков. В период с 9.00 до 14.30 саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) уничтожили оставшиеся от исламистов СВУ в пригороде Нейраб к востоку от Алеппо, а также в населенном пункте Шамир. Напомним, административный центр региона и его окрестности были полностью зачищены от джихадистов незаконных вооруженных формирований в декабре 2016 года, после того как боевики отступили на запад провинции. Во время бегства исламисты оставили часть своего вооружения и боеприпасов в подземных тоннелях, которые впоследствии были обнаружены военнослужащими САА.

Провинция Идлиб

На линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и отрядов вооруженной оппозиции продолжаются взаимные обстрелы. Как передает информационный портал Step News Agency, артиллерия правительственных сил наносит удары по опорным пунктам объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе городов Ат-Тах и Джарджаназ в юго-восточной части Идлиба. По информации военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), войска САР также обстреляли позиции боевиков недалеко от населенных пунктов Хувейн и Аль-Хубейт. О нанесенном радикалам уроне не сообщается. Местные активисты отмечают, что САА была вынуждена открыть огонь по военным объектам исламистов после провокаций с их стороны. Напомним, несмотря на то, что в целях стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» представители России и Турции заключили соглашение о создании демилитаризованной зоны, члены радикально настроенных группировок продолжили вести боевые действия.

Провинция Ракка

Twitter-канал (No2Daesh) сообщает о том, что улицы административного центра провинции до сих пор не были расчищены от СВУ, заложенных террористами «Исламского государства»1 во время оккупации данных территорий. На видеозаписи, опубликованной на странице источника, запечатлены мины, лежащие в развалинах жилых домов, которые были уничтожены во время бомбардировок возглавляемой США международной коалиции. Напомним, Ракка перешла под контроль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в октябре прошлого года, тем не менее мирные жители, постепенно возвращающиеся в город, не могут чувствовать себя в безопасности. Кроме бомб им также угрожают налеты подпольных групп джихадистов ИГ, а также незаконные аресты, проводимые курдами. Так, несколько часов назад сообщалось об ограблении одного из местных предпринимателей.

Провинция Хама

В северной части Хамы не прекращаются столкновения между правительственными подразделениями и джихадистами исламистских бандгрупп. Twitter-канал (FREE_TV_SYRIA) сообщает об артиллерийских обстрелах укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Аз-Залакият и Ас-Сахр частями Сирийской арабской армии (САА). Также данные сведения подтверждает интернет-портал Jisr TV. Напомним, войска Башара Асада и союзные им военизированные формирования приступили к ответным боевым действиям после провокационных ударов исламистов.

Тем временем в городе Калаат Аль-Мадик прошли протестные акции мирных жителей, требующих у джихадистов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, прекратить проведение незаконных арестов. Об этом сообщает новостное агентство Orient News. Население скандировало лозунги в поддержку медработников, задержанных силами группировки в понедельник. Напомним, радикалы «Ан-Нусры» взяли под арест нескольких врачей в городе Кафр Набель, обвинив их в оказании медицинской помощи боевикам соперничающего с «Тахрир Аш-Шам» альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Ирак

В провинции Киркук продолжилась спецоперация вооруженных сил Ирака, целью которой является выявление и ликвидация так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в стране. Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что иракским солдатам удалось захватить в плен двух террористов ИГИЛ1, скрывавшихся в пустынном районе. Отмечается, что задержанные состояли в числе радикалов, оккупировавших Мосул, и были причастны к массовым убийствам, казням и похищениям людей. Напомним, город Мосул является административным центром провинции Найнава, он полностью перешел под контроль армии Ирака в июле прошлого года. Предполагается, что после падения цитадели джихадистов, некоторым их них удалось бежать на территории близлежащих провинций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)