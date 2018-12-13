Прямая трансляция Кубка Первого канала по хоккею: Россия — Швеция

Москва, 12 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом бесплатно покажут прямые трансляции очередного этапа Евротура — Кубка Первого канала по хоккею. В турнире участвуют сильнейшие европейские сборные: России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Отмечается, что в сообществе Первого канала в «Одноклассниках» зрители смогут увидеть поединки с участием национальной сборной под руководством Ильи Воробьева. Так, 13 декабря в 19.30 пройдет матч Россия — Швеция. Игру россиян против чехов покажут 15 декабря в 19.00, а с командой Финляндии — 16 декабря в 13.00.

Напомним, состязания пройдут с 13 по 16 декабря в Ледовом дворце в российской столице. Кроме того, два вынесенных матча пройдут в финской Тампере и Петербурге.

Прямая трансляция будет доступна в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в мобильных приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.