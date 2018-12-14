«Самые честные выборы». Часть 15: Покахонтас-2020 хочет спасти Америку от «излишней» свободы слова

«Казалось бы, причем здесь Лужков?» — говорил в далеком 1999 году практически в каждом своем телерепортаже Сергей Доренко, когда освещал избирательную кампанию в российскую Госдуму. Вот и в США так: вроде бы спокойно прошли промежуточные выборы 6 ноября в штате Массачусетс — тогда где же здесь скандал?

Сейчас все расскажу.

С одной стороны, да — все крайне спокойно: сенатором от Массачусетса вполне ожидаемо стала одна из самых спорных и обсуждаемых (но и самых популярных!) либеральных политиков США — Элизабет «Покахонтас» Уоррен. Отрыв от республиканского кандидата Джеффа Дила был весьма ощутимым — 60,3% против 36,3%.

Свое прозвище в честь индианки Покахонтас (исторического персонажа, более известного по диснеевскому мультику) она получила из-за беспочвенных притязаний на принадлежность к одной из коренных национальностей Америки.

Уоррен при этом не скрывает своих президентских амбиций.

Большая группа сторонников сенатора уговаривала ее принять участие в президентских праймериз демократов еще в 2016 году. Однако Уоррен отказалась и вместо этого поддержала Хиллари Клинтон. Тем не менее сейчас многие косвенные признаки указывают на то, что Уоррен все-таки может принять участие в президентских выборах — уже в 2020 году.

Одним из основных уязвимых моментов для всей политической карьеры Уоррен было ее этническое происхождение. Дело в том, что она с детства называла себя «потомком индейского племени» — причем для нее это было не просто попыткой показать себя с более интересной стороны перед друзьями: Уоррен последовательно эксплуатировала свою принадлежность к индейцам в качестве инструмента для продвижения карьеры. Таким образом она смогла поступить по специальной этнической квоте для абитуриентов в Гарвард и затем стать там профессором по экономике.

Проблема с происхождением Уоррен — в том, что она совсем не выглядит как потомок индейцев. На ее первых выборах в Сенат в 2012 году ее конкурент от республиканцев требовал от Уоррен провести тест ДНК, чтобы доказать свою принадлежность к индейцам. Она в итоге отказалась это делать и чуть позже призналась, что она индеец «примерно на 1/1024».

Соответственно, на 1023/1024 Уоррен — типичная белая американка, которая всю жизнь обманывала окружающих, называя себя индейцем.

Нет, вообще-то, абсолютно никаких достоверных доказательств, например, документальных, которые поддерживали бы утверждение Уоррен, впервые сделанное ей в книге Pow Wow Chow (опубликованная в 1984 году «индейская» кулинарная книга; название примерно можно перевести как «Жратва для индейского сбора»).

Может быть, именно поэтому во время одного из своих выступлений на предвыборном митинге президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о Покахонтас-Уоррен.

«Она из «Великого племени». Из какого это племени? Дайте подумать. Не знаю — и никто не знает, — заявил Трамп. — Но тем временем она построила всю свою жизнь на том, что она — национальное меньшинство».

После чего пообещал пожертвовать миллион долларов на благотворительность — по выбору Уоррен — если тест ДНК покажет, что у нее индейское происхождение.

Что оставалось сенатору? Правильно: сдать тест — и с помпой объявить, что тот подтвердил наличие у нее «некоторых индейских генов». Либеральные журналисты бросились писать статьи о Уоррен и требовать от республиканцев извинений за предыдущие комментарии.

Впрочем, чуть позже стало известно, что лишь 5% ДНК Уоррен может указывать на ее индейское происхождение. Больше 95% ее генетического кода относит политика к типичным европейцам.

При этом минимальные требования для получения членства в большинстве индейских племен колеблются в пределах от 12,5% до 50%. Некоторые племена имеют минимальное требование в 6% — в общем, Уоррен не проходит нигде!

После ДНК-теста представители американской Нации Чероки опубликовали заявление с упреком в адрес Уоррен.

«Использование ДНК-теста для того, чтобы претендовать на любую, даже смутную, связь с нацией Чероки или любой племенной нацией, неуместно и неправильно, — отметил в заявлении Чак Хоскин-младший, госсекретаь Нации Чероки. — Она навлекает позор на истинных индейцев своими попытками использовать наше имя».

Реальный потомок исторической Покахонтас, Дебби «Белая Голубка» Порреко призвала Элизабет Уоррен извиниться за использование претензий на индейское происхождение для продвижения своей политической карьеры.

Порреко объявила, что считает, что ее соотечественники, коренные американцы, чувствуют себя «преданными» из-за того, что Уоррен использует их наследие и культуру в качестве платформы для политических амбиций: «Они чувствуют разочарование, сейчас ей нужно встать и извиниться перед всеми за то, что она сделала».

Ситуация вокруг Уоррен носила бы только комический характер, если бы с ней не был связан целый клубок проблем, касающихся политики «позитивной дискриминации». Пока будет существовать система, которая облегчает поступление в колледж или получение работы представителям некоторых меньшинств только лишь из-за их происхождения, люди наподобие Уоррен будут пытаться представиться теми, кем они не являются.

Именно поэтому сейчас департамент юстиции США начал судебный процесс против ряда элитных университетов (в их числе Гарвард) в связи с использованием этнического фактора при наборе абитуриентов. В перспективе подобная практика может и должна быть запрещена.

И снова немного о выборах в Массачусетсе.

Губернатором штата стал республиканец Чарли Бейкер, который одержал уверенную победу над демократом Джеем Гонсалесом со «счетом» 66,9% против 33,1%. То есть без поддержки общества, «дружелюбно настроенного к меньшинствам», демократу в Массачусетсе ничего не светило.

Но и это было не все.

За две недели до выборов мэр города Сомервилл в том же штате, демократ Джозеф Куртатоне обратился к горсовету с предложением разрешить иммигрантам-негражданам голосовать на местных выборах (а таковых неграждан в городе насчитывается 15% от населения). Мэр предложил допускать к участию в голосовании лиц, которым исполнилось полных 16 лет.

«В то время, когда наша демократия находится под ударом, демонтируется Трампом и его администрацией, в то время, когда наиболее уязвимые голоса в нашем обществе — молодежь и мигранты — борются, чтобы быть услышанными и участвовать в принятии решений, которые каждый день затрагивают их жизнь, мы должны удвоить ставку на нашу демократию», — объявил Куртатоне.

Перевести? «Пусть несовершеннолетние и мигранты идут голосовать, чтобы демократы могли смести Трампа». Откровенно и просто — и никто из «больших» СМИ рассказывать об этом (а тем более анализировать его речь) не стал.

Потому что «мы ценим демократию, мы ценим нашу открытость, мы ценим наше [расовое] разнообразие и гордимся тем, кто мы есть» (цитата из Куртатоне).

Занавес? Нет!

Когда отшумели выборные баталии, студенты в Массачусетсе попросили оградить их… от свободы слова!

Не шучу: студенты Williams College подписали петицию, в которой просят отказаться от практики так называемого чикагского постановления. Это постановление, появившееся несколько лет назад в стенах Чикагского университета, представляет набор принципов, гарантирующих свободу слова и самовыражения на территориях учебных заведений и кампусов. Свои версии постановления сегодня приняты многими учебными заведениями в США.

Так вот, противники чикагского постановления из Массачусетса считают, ни много ни мало, что «сам термин «свобода слова» потерял свое значение», став «…прикрытием гомофобии, трансфобии, классицизма и расизма» (это цитата, объяснять этот причудливый набор слов не берусь).

В общем, студенты готовы принести в жертву свободу слова, чтобы избежать того, что они называют «хейтспич» (hate speech) — отрицания множества гендеров, заявлений в поддержку жесткой миграционной политики, критики феминизма и прочих непопулярных в либеральном сообществе тем.

Вам все понятно? То есть это даже не отказ от свободы «ради хлеба и колбасы», а ради некой «толерантности». Значит, скоро рассказывать о нарушениях на выборах в пользу «индейцев» (читай выше), чернокожих (половина наших «серий») или геев (эти рассказы еще впереди) сможем только мы — здесь. И еще фактически запрещенное в США информационное агентство USA Really.

Остальным делать это будет «некорректно».

Предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами

«Самые честные выборы». Часть 13: Трампа угрожают посадить нелегальные мигранты

«Самые честные выборы». Часть 12: Геи с пистолетами и служебный роман на фоне пожарищ