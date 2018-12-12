Порошенко закончит так же, как и Ющенко: эксперт о признании США голодомора на Украине геноцидом

Палата представителей Соединенных Штатов признала голод на Украине в 1932–1933 годах геноцидом украинцев, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в соцсети Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Порошенко подчеркнул, что над этим решением работали украинские дипломаты и украинская община. Украинский президент, помимо всего прочего, назвал «историческим решением» признание американцами голодомора геноцидом.

В тексте резолюции 931, который был опубликован на официальном сайте Конгресса, говорится, что Палата представителей «признает выводы комиссии США по голоду на Украине, представленные в Конгресс 22 апреля 1988 года, включая и то, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932–1933 годах». В Twitter Палаты представителей США указывается, что резолюция с таким номером была принята.





Отметим, что 4 октября аналогичную резолюцию принял Сенат Соединенных Штатов. Петр Порошенко в свою очередь назвал это решение свидетельством стратегического партнерства Украины и США.

Политический подтекст

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью корреспонденту ФАН выразил мнение, что в признании США голода на Украине в 1932–1933 годах геноцидом, безусловно, виден политический подтекст. Ведь особой необходимости поднимать эту тему именно сейчас на государственном уровне у США не было. Выводы комиссии США по голоду на Украине, которая занималась изучением «советской системы посредством разоблачения роли Советов в украинском голоде», а фактически — подтасовкой фактов, а иногда и прямыми фальсификациями, были представлены еще 30 лет назад. С тех пор не стало самого объекта изучения — Советского Союза, и применять результаты этого доклада приходилось в соответствии с постоянно меняющимися целями в зависимости от уровня взаимоотношений России и США.

«Иногда эти результаты просто лежали на полке, а в период, например, «оранжевого» Майдана и последующего президентства Виктора Ющенко, тема так называемого голодомора ставилась во главу угла идеологической Конструкции Украины, базирующейся на русофобии. И, конечно, результаты работы комиссии США по голодомору от 1988 тут приходились как нельзя кстати», — пояснил Артем Журко.

Более того, заметил эксперт, в качестве реверанса «оранжевой власти» для придания большего статуса этой проблеме, в США так или иначе признавали голод 30-х геноцидом, но на уровне городов и штатов. Сама же Палата представителей США неоднократно, как минимум в 2003, 2006 и 2008 годах, с помощью похожих вчерашних резолюций уже квалифицировали голод 1932–1933 годов в Украинской ССР как геноцид.