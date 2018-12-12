Главред USA Really Малькевич вошел рейтинг самых цитируемых журналистов «Медиалогии»

Москва, 12 декабря. Главный редактор дочернего проекта Федерального агенства новостей USA Really Александр Малькевич вошел в рейтинг самых цитируемых российских журналистов за ноябрь 2018 года, составленный специалистами «Медиалогии». Компания составила топ-15 сотрудников СМИ, которых наиболее активно цитировали другие издания.

Список ранжировался в соответствии с индексом цитируемости, который является показателем качества распространения контента СМИ. В индекс входят количество ссылок на источник информации в других изданиях, влиятельность источников, а также уровень распространения в социальных сетях.

Главред USA Really занял восьмое место в ноябрьском рейтинге «Медиалогии». Малькевич впервые вошел в топ-15, и его индекс цитируемости составил 5547,3.

Первое место в рейтинге досталось ведущему телеканала «Россия-1» Сергею Брилеву. СМИ цитировали его слова о наличии британского гражданства. Брилев отмечал, что никогда не скрывал этот факт.

Вторую строчку рейтинга заняла главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Третья строчка досталась главному редактору The New Times Евгении Альбац. В рейтинг «Медиалогии» за ноябрь также вошли Владимир Соловьев, Владимир Познер, Дмитрий Губерниев, Ксения Собчак и другие.