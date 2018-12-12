 «Это религиозная война!»: экс-депутат Рады опубликовал секретные документы СБУ

Москва, 12 декабря. Служба безопасности Украины готовит провокацию против официальной Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом пишет бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, ссылаясь на «недоуничтоженные» документы СБУ, найденные в Херсонской области.

По его словам, из бумаг силовиков следует, что СБУ собираются в ночь на 15 декабря расписать провокационными надписями храмы непризнанной Украинской православной церкви, чтобы подозрения пали на сторонников УПЦ МП.

Кроме того, документы свидетельствуют о том, что украинские чиновники пытаются «оболгать и унизить» главу канонической украинской церкви патриарха Филарета и настоятеля Катерининского собора протоиерея Петра Коваля. Журавко отметил, что свыше 40% населения Херсонской области поддерживают именно церковь Московского патриархата, что создает угрозу для так называемого «Объединительного собора», который состоится в декабре.

В довершении всего политик обратил внимание на то, что украинские спецслужбы доносят президенту Украины Петру Порошенко на губернатора Херсонской области Андрея Гордеева.

«Мы все сегодня находимся на пороге крайне опасных и радикальных действий, планируемых и совершаемых Порошенко и его бандой. Речь идет об эскалации гражданской войны с организацией противостояния и массовых религиозных столкновений. Это религиозная война!» — пишет Журавко в Facebook.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.