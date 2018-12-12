Стало известно, как изменится жизнь россиян в 2019 году

Москва, 12 декабря. В наступающем 2019 году жизнь россиян изменится в связи с поправками в законах и реформами. Перемены ждут жителей России в пенсионной сфере, налогообложении и сфере ЖКХ.

С 1 января 2019 года вступят в силу поправки, внесенные в пенсионное законодательство. Согласно им, возраст выхода на пенсию женщин составит 60 лет, для мужчин — 65 лет. Переход на новую систему будет происходить постепенно, возраст выхода россиян на пенсию будет повышаться ежегодно. Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше. Реформа позволит увеличить пенсии в стране.

В отделениях службы занятости появятся сотрудники, отвечающие за работу с инвалидами. Они будут не только помогать гражданам с ограниченными возможностями найти работу, но и обеспечат сопровождение при необходимости.

С нового года в России начнется двухэтапная индексация тарифов ЖКХ. С 1 января тарифы проиндексируют на 1,7%, в июле — на 2,4%. Ставка налога на добавленную стоимость с 2019 года повысится до 20%. Это поможет привлечь дополнительные средства, напоминает «Инфореактор».

В наступающем году у россиян, впервые устраивающихся на работу, появится электронная трудовая книжка, а работодателям придется выплачивать сотрудникам большую компенсацию в случае задержки зарплаты. В качестве эксперимента в России будет введен налог для самозанятых граждан.

Приятным нововведением для жителей РФ станет возможность отдохнуть на территории страны за счет работодателя. Комитет Совфеда по социальной политике подготовил законопроект, согласно которому на отдых сотрудников можно будет потратить до 50 тысяч рублей.

Как сообщила «Инфореактору» представитель Комитета по культуре Госдумы РФ, актриса Елена Драпенко, нововведения затронут также градостроительство. Так, предлагается переносить сроки историко-культурной экспертизы по археологии на предпроектный этап.

Кроме того, поправки планируется внести в законопроект о маркировке произведений для детей и подростков. По словам Драпенко, поправки необходимы для того, чтобы дать возможность детям читать произведения классиков.