Уникальный акустический концерт «Наутилуса» покажут на РЕН-ТВ

Москва, 12 декабря. Запись уникального акустического концерта «Наутилуса Помпилиуса» покажут в эфире РЕН-ТВ. Трансляция состоится в 00.00 по московскому времени 16 декабря.

Концерт состоялся в ДК Горбунова в 1996 году. Уникальность программы состоит в том, что на концерте в «Горбушке» тогда прозвучали песни, которые крайне редко можно было услышать в более поздних выступлениях «Наутилуса».

«Прозвучат не только классические «Прогулки по воде» и «Крылья», но и настоящие раритеты — «Наша семья», «Хлоп-хлоп» и «Праздник общей беды», — сообщили в пресс-службе РЕН-ТВ.

В 1996 году «Наутилус» впервые перенесла свои песни в акустический формат. Результатом этого эксперимента стали три аншлаговых концерта. Спецвыпуск программы «СОЛЬ» позволит фанатам увидеть один из них.