Америка разделится пополам: россияне ответили на обещание США говорить с РФ на языке силы

Москва, 12 декабря. США прекращают попытки договориться с Кремлем и намерены перейти на язык военной силы, чтобы остановить «агрессивные действия» России, сообщает CNN.

«С нас довольно. Теперь мы будем действовать…» — цитирует телеканал американского генерал-лейтенанта в отставке Джеймса Маркса.

По его словам, Вашингтон дает Москве комплексный отпор: США отправили эсминец в район залива Петра Великого, самолет американских ВВС совершил облет Украины, а в скором времени в Черное море должен прибыть еще один корабль ВМС США. В то же время США якобы посылают России сигнал «на том языке, которая она понимает — языке военной силы», отмечает CNN.

Россияне в социальных сетях ответили Джеймсу Марксу, напомнив экс-военному, а ныне эксперту CNN, что Россия всегда своевременно и однозначно реагировала на агрессию со стороны США.

В частности, внимание Маркса обратили на то, что Россия отправила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ, которые передают привет Майку Помпео, пишет «Экономика сегодня».

«Ядерные ракетоносцы России отправились в Венесуэлу. Привет товарищу Помпео…» — напомнил некто PurpleMagnet.

«Америка разделится пополам, но это ваш будет выбор. Пролив назовем именем В.В. Путина», — написал пользователь с ником Cyan Goggles.

«Ядерное сдерживание — мощная вещь. Раньше бывало, эрцгерцога какого-нибудь шлепнут — и все, война…» — присоединился к обсуждению GreenLyagushka.

10 декабря в международный аэропорт Майкетия (Венесуэла) прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124, а также дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ, напоминает телеканал «360». Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что якобы переброска техники является «пустой тратой бюджетных денег».

В МИД РФ заявление Помпео назвали непрофессиональным. В Минобороны РФ тем временем заверили, что практика перелетов боевой авиации РФ на аэродромы Венесуэлы продолжится, как и заходы кораблей ВМФ в порты этой страны.