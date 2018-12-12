Автоэксперт назвал подводные камни введения льготной оплаты штрафов в РФ

Госдума Российской Федерации приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который позволяет водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов со скидкой в 50% в случае, если уведомление о взыскании пришло в почтовое отделение позже положенного срока.

Заместитель главного редактора «Радио Автодор», автоэксперт и юрист Сергей Смирнов заявил Федеральному агентству новостей, что такое решение очень удобно для автомобилистов — но при этом есть у такой практики и подводные камни.

«Подобное решение было принято в свое время не от хорошей жизни, — отметил Смирнов. — Дело в том, что изначально собираемость штрафов была достаточно низкой. Да она и сейчас не на самом высоком уровне. Есть, конечно, подвижки, и люди стали лучше платить, но не настолько уж серьезно».

По словам автоэксперта, когда вводили норму льготной оплаты штрафов, речь шла о собираемости чуть ли не в 80-90% от общего числа вынесенных взысканий — однако на самом деле кардинально картина не изменилась. Более того, есть и негативный момент в таком послаблении для водителей.

«Конечно, продление срока оплаты со скидкой для большинства очень удобно, — отметил Смирнов. — Это, с одной стороны, позволяет водителям сэкономить. Но с другой можно говорить и о неком отрицательном эффекте, когда люди понимают, что легко можно нарушить и заплатить за это со скидкой в 50%».

Не самые добросовестные автомобилисты, считает автоэксперт, в результате уже не обращают внимания на мелкие нарушения, такие как небольшое превышение скорости, поскольку готовы уплатить за это штраф со скидкой 250 рублей.