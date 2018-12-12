«Может привести к полномасштабной войне»»: эксперт призвал не допустить противостояния спецслужб стран СНГ

Киев начал выход из подписанных в 1992 году алма-атинских соглашений, в рамках которых предполагались партнерские отношения между спецслужбами стран Содружества Независимых Государств. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко.

«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год», — объявил Порошенко.

Соответствующий документ размещен на сайте украинской Службы внешней разведки. При этом СВР Украины намерена продолжить сотрудничество с коллегами из стран НАТО для «выявления и нейтрализации деструктивной деятельности российских спецслужб».

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к кандидату технических наук, члену Общества изучения истории отечественных спецслужб Андрею Ведяеву.

«Это даст начало противостоянию спецслужб», — уверен он.

По мнению эксперта, выход Украины из алма-атинских соглашений будет означать начало открытой конфронтации.

Собеседник ФАН напомнил, что нечто подобное происходило в послевоенной Германии.

«Сталин тогда настаивал на создании единого государства, — напомнил Ведяев. — Это, естественно, не устраивало США, которые вели дело к холодной, а возможно и к новой мировой войне. Им нужна была постоянная напряженность на территории бывшей единой Германии и для этого в 1949 году в нарушение всех договоренностей была создана ФРГ. В ответ СССР был вынужден создать ГДР».

Именно в Западной Германии, по словам эксперта, еще 1946 году, до основания ЦРУ, из бывших сотрудников спецслужб Третьего рейха, в том числе военных преступников, была создана «Организация Гелена», которая в дальнейшем получила название BND — Федеральная разведывательная служба Германии. Ее целью, особенно после создания в 1949 году ГДР, стала работа против властей Восточной Германии и советского контингента. Вся последующая история — череда очень серьезных кризисов, таких как ситуация 1961 года, когда танки двух сторон были выставлены друг против друга.

В это время началась борьба спецслужб, когда США использовали BND для похищения людей, в том числе функционеров и чиновников ГДР, шпионажа, наблюдения за военными объектами. А самое главное — создавались подпольные террористические организации. Кроме того, получали поддержку все оппозиционные организации, готовившиеся к партизанской войне на территории ГДР.

Все это стимулировало общую напряженность и держало весь мир на грани войны. Сейчас эскалация продолжается, перейдя на территорию Украины, уверен эксперт.

«Если спецслужбы СНГ будут друг против друга работать, то из истории хотя бы той же Германии понятно, что рано или поздно это перейдет в плоскость военного конфликта, — убежден Андрей Ведяев. Одно дело, когда мы боремся с Америкой, которая далеко за океаном, а другое — когда друг против друга начинают работать спецслужбы сопредельных государств — это неизбежно приводит к провокациям и перерастанию конфликта в военное противостояние. В современных условиях это очень взрывоопасно и может привести к полномасштабной войне».

Собеседник ФАН подчеркнул — намерение Киева выйти из алма-атинских соглашений, безусловно, является провокационным, недружелюбным, и неизбежно приведет к противостоянию спецслужб, разведки и контрразведки.